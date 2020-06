1,6 Prozente mehr Geld und Einmalzahlung in der Chemieindustrie

Vor einer Woche noch hatte die Gewerkschaft mit Streik gedroht. Nun brachte die fünfte Verhandlungsrunde eine Einigung.

Für die mehr als 45.000 Beschäftigten der heimischen Chemieindustrie steigen die Löhne und Gehälter rückwirkend ab Anfang Mai um 1,6 Prozent. Zudem gibt es eine Einmalzahlung in Höhe von jeweils 150 Euro. Das haben die Kollektivvertragspartner am Mittwoch in der bereits fünften Verhandlungsrunde vereinbart.

Zur Einmalzahlung erfolgte die Empfehlung, dass Unternehmen, die von der Coronakrise nicht betroffen sind, höhere Prämien auszahlen, hieß es am Mittwochabend in einer Aussendung.

Vor einer Woche hatte die Gewerkschaft nach der vierten Runde ohne eine KV-Einigung noch mit Streik gedroht. Nun konnten sich der Fachverband der Chemischen Industrie sowie die Gewerkschaften PRO-GE und GPA-djp einigen. Seitens der Arbeitgeber hieß es, man habe mit einer Lohnerhöhung knapp oberhalb der zugrunde gelegten Inflation und einer steuerfreien Einmalprämie den Beschäftigten Anerkennung für ihre Leistung zollen können.

(APA)