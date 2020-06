Rapid feiert den nächsten teuren Sieg, Salzburg patzt

Der Tabellenführer ließ mit dem 0:0 beim WAC erstmals in der Meistergruppe Punkte. Rapid rückte durch das 1:0 in Hartberg näher, beklagte aber wieder Verletzte.

Rapid feierte mit dem 1:0 in Hartberg den vierten Sieg in Folge und verkürzte den Abstand auf Salzburg, da der Spitzenreiter durch das 0:0 beim WAC erstmals in der Meistergruppe Punkte ließ. Rapid bezahlte die drei Punkte allerdings teuer: Torhüter Tobias Knoflach bekundete beim Aufwärmen Achllessehnenprobleme, für ihn kam Paul Gartler, 23, zu seinem Bundesliga-Debüt. Zudem schied Kelvin Arase nach einem harten Luftduell mit einer Gehirnerschütterung aus (11.) und Torschütze Taxiarchis Fountas ging mit Wadenproblemen vom Platz (68.).

Der grün-weiße Erfolg stand trotzdem nicht in Frage, nach einem Schreckmoment gleich zu Beginn (Gabblicher traf die Stange) kontrollierte Rapid das Spiel – auf inzwischen gewohnt unspektakuläre Art. Beim 1:0 war Fountas nach Flanke von Petrovic gedankenschneller als die Hartberger Verteidigung, für den Griechen war es das 17. Saisontor (24.). Nach der Pause vergaben Knasmüllner (54.) und der eingewechselte Kitagawa (56., 71.) die besten Konterchancen. Erfrischend anzusehen war der 17-jährige Yusuf Demir, der dem Rapid-Spiel seine spielerische Note aufdrückte.

Salzburgs Tormaschinerie stockt

Salzburg ging in Wolfsberg nicht nur erstmals seit dem Neustart nicht als Sieger vom Platz, sondern blieb nach 36 Runden wieder einmal ohne Tor. Die Chancen wären da gewesen, allen voran nach Standards, doch WAC-Torhüter Kofler zeichnete sich mehrmals aus, einmal rettete Aluminium. Wird der Titelkampf doch noch einmal spannend? Das wird spätestens kommenden Mittwoch der Schlager zwischen Rapid und Salzburg zeigen.

(swi)