Freude über Deal von Bosniaken und Kroaten in Mostar

In Mostar wird es heuer noch - erstmals seit 12 Jahren - wieder Lokalwahlen geben.

Die größte kroatische und die führende bosniakische (bosnisch-muslimische) Partei haben sich in Bosnien-Herzegowina am Mittwoch unter internationaler Vermittlung auf die Art und Weise geeinigt, wie künftig die südliche Stadt Mostar regiert werden soll. HDZ und SDA ebneten so den Weg für die ersten Lokalwahlen seit 12 Jahren.

Mostar, berühmt für seine alte Brücke aus der osmanischen Zeit, hat seit 2008 keine Kommunalwahlen mehr abgehalten, da die beiden rivalisierenden ethnischen Parteien eine Entscheidung des Verfassungsgerichts von 2010 über die Aufteilung der Macht nicht durchgesetzt und die Stadt ohne Stadtrat gelassen hatten.

Bosnien-Herzegowina wird voraussichtlich am 15. November Kommunalwahlen abhalten, aber die Wahlbehörden hatten Mostar wegen fehlender Wahlregeln für die Stadt davon ausgenommen. Die Chefs der Bosniakischen Partei für Demokratische Aktion (SDA) und der Kroatischen Demokratischen Union (HDZ) unterzeichneten am Mittwoch in Mostar ein Abkommen, in dem die Wahlregeln für die Stadt und ihr Statut festgelegt sind.

"SDA und HDZ werden den Vorschlag nächste Woche dem Parlament vorlegen, damit hier neben der bosnienweiten Kommunalwahl Wahlen abgehalten werden können", sagte HDZ-Chef Dragan Covic gegenüber Reportern in Mostar.

Der Stillstand in der Stadt Mostar, die seit dem Ende des Bosnienkrieges 1992-95 zwischen Bosniaken und Kroaten aufgeteilt ist, beruht auf dem Misstrauen zwischen den beiden Gruppen. Die Bosniaken, die in Mostar die Minderheit sind, wollen Schutzmaßnahmen, um sicherzustellen, dass sie nicht überstimmt werden.

"Das ist ein Fest für die Demokratie", sagte der österreichische Diplomat Valentin Inzko, der als "Hoher Repräsentant für Bosnien und Herzegowina" zusammen mit dem US-Botschafter und dem Leiter der Delegation der Europäischen Union die Verhandlungen zwischen den beiden Parteien beaufsichtigte. Westliche Friedensaufseher haben jahrelang versucht, die Stadt zu vereinen und eine einzige Verwaltung zu schaffen. Covic und Bakir Izetbegovic, der Leiter der SDA, sagten, das Wahlgesetz könne bis Ende 2021 geändert werden.

(APA/Reuters)