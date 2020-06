Neuseeland mit schwerstem Konjunktureinbruch seit Jahrzehnten

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) schrumpfte in den ersten drei Monaten dieses Jahres um 1,6 Prozentpunkte zum Vorquartal.

Neuseeland muss wegen der Corona-Krise den schwersten Konjunktureinbruch seit rund drei Jahrzehnten verkraften. Wie die Regierung am Donnerstag bekannt gab, schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den ersten drei Monaten dieses Jahres um 1,6 Prozentpunkte zum Vorquartal.

Das ist der erste Rückgang seit Dezember 2010 und zugleich der höchste zum Vorquartal seit März 1991, als Neuseelands Wirtschaftsleistung um 2,4 Prozentpunkte gesunken war. Die Regierung führte den Konjunktureinbruch auf die Auswirkungen der Reise- und Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie zurück.

Die Regierung warnte jedoch, dass sich in den BIP-Zahlen lediglich erst ein Teil des am Ende über das ganze Land verhängten Lockdowns widerspiegele. Die wirtschaftlichen Aktivitäten im Land seien drastisch zurückgegangen, sobald die Grenzen des Landes am 19. März geschlossen worden seien, hieß es. Sämtliche nicht zum Leben zwingend notwendigen Geschäftsaktivitäten kamen dann am 24. März zum Erliegen. Daher würden die Auswirkungen der Corona-Maßnahmen auf die Wirtschaft erst in den Daten zum zweiten Quartal voll zum Tragen kommen.

(APA/dpa)