Bitterböse Abrechnung mit Donald Trump

Ex-Sicherheitsberater John Bolton enthüllt im Buch „The Room where it happened“, wie der US-Präsident Diktatoren und Autokraten umschmeichelt - und wie er nationale Interessen mit seinen eigenen verwechselt.

„Wenn ich eine Handgranate bin, dann ist er eine Atombombe.“ So kommentierte Rudy Giuliani in Anspielung auf ein Zitat John Boltons im Zuge der Ukraine-Affäre das lang erwartete Enthüllungsbuch des früheren Sicherheitsberaters Donald Trumps, das mit einem Sammelsurium an pikanten und brisanten Details über den US-Präsidenten aufwartet – nicht aus zweiter Hand, wie in früheren Büchern, sondern aus nächster Nähe im Weißen Haus.



In „The Room where it happened“ schildert der außenpolitische Falke nicht nur peinliche Wissenslücken, sondern auch Verstrickungen Trumps mit Diktatoren und Autokraten. Seiner Meinung nach würden sie über die Ukraine-Causa hinaus ein Amtsenthebungsverfahren rechtfertigen. Er habe auch Bedenken über die Machenschaften des Präsidenten, die nur im Zeichen seiner Wiederwahl stünden, gegenüber Justizminister William Barr geäußert.