Franz Ruf, Chef der Landespolizei Salzburg, wird Generaldirektor für öffentliche Sicherheit im Innenministerium. Bleiben noch das Bundeskriminalamt, BVT und Korruptionsbekämpfungsamt neu zu besetzen.

Es hatte sich abgezeichnet - und wird heute präsentiert: Franz Ruf wird Generaldirektor für öffentliche Sicherheit im Innenministerium. Damit wird die Stelle nach einer langen Rechtsstreitigkeit mit Ex-FPÖ-Innenministeriums Generalsekretär Peter Goldgruber wieder fix besetzt. Kurz bevor Ex-FPÖ-Innenminister Herbert Kickl aus dem Amt schied, hatte er Goldgruber auf diese Stelle ernannt. Bundespräsident Alexander Van der Bellen bestellte ihn dann aber nicht, Goldgruber klagte und verlor.

Franz Ruf war zuletzt Chef der Landespolizeidirektion Salzburg und zeichnet derzeit für die Neuaufstellung des Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) verantwortlich. Nach der - im Nachhinein für großteils unzulässig erklärten - Hausdurchsuchung im Februar 2018, was einen internationalen Skandal und einen U-Ausschuss auslöste, war dies dringend notwendig geworden. Das Vertrauen der internationalen Partnerdienste soll so zurückgewonnen werden. Ruf gilt als ausgezeichneter Stratege und Teamplayer, genießt hohes Ansehen unter seinen aktuellen und ehemaligen Kollegen. Bundesheer-Karriere hinter sich, arbeitete als Gendarm und Kriminalist in Hallein.

ÖVP-Innenminister Karl Nehammer hat nun jedenfalls eine Baustelle weniger. Nun muss er nur noch einen Direktor für das BVT, einen neuen Leiter des Bundeskriminalamts und einen Chef für das Bundesamt für Korruptionsbekämpfung finden. Aber auch da zeichnen sich erste Kandidaten ab. „Die Presse“ berichtete.