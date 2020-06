Parents For Future: "Das Leben selbst steht auf dem Spiel"

Die Klimakrise ist eine Frage der Gerechtigkeit über Generationen hinweg.

Sehr geehrter Herr Präsident des Europäischen Rates Charles Michel,

Sehr geehrte Frau Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen,

Sehr geehrter Herr Präsident des Europäischen Parlaments David Sassoli,

Wir - Parents For Future in Europa, unterstützt von Eltern auf der ganzen Welt - sind der Meinung, dass die EU sich in einer einzigartigen Position befindet, um in diesem historischen Moment, in dem Demokratie und internationale Zusammenarbeit bedroht sind, weltweit die Führungsrolle bei der Umsetzung einer mutigen und entschlossenen Strategie für eine Transformation in Richtung Umwelt- und Klimaschutz einzunehmen.

‚Parents For Future‘ ist ein von der Bewegung “Fridays For Future” inspiriertes globales Netzwerk von Eltern, die sich für Klimagerechtigkeit einsetzen. Da die Klimakrise eine Frage der Gerechtigkeit über Generationen hinweg ist, arbeiten wir eng mit jungen Klimaaktivisten zusammen und unterstützen ihre Forderungen. Angetrieben von der Sorge um das Wohlergehen unserer Kinder und künftiger Generationen, treten wir für einen gesunden Planeten und ein harmonisches gesellschaftliches Miteinander im Einklang mit der Natur ein. Dieses Anliegen wollen wir als Eltern in internationalen politischen Foren einbringen.

Unsere Kinder und künftige Generationen stehen aufgrund der Klimakrise und der rasch abnehmenden Artenvielfalt vor einer ungewissen Zukunft. Die COVID 19-Krise hat uns zudem die enorme Fragilität der globalen sozio-ökonomischen Systeme vor Augen geführt, insbesondere vor dem Hintergrund einer sich rasch erschöpfenden Ökosphäre. Unser sozio-ökonomisches System muss sich daher schnell in Richtung Widerstandsfähigkeit und Nachhaltigkeit wandeln.

Wir sind uns nur zu bewusst, dass unsere Kinder die beträchtlichen Summen, die die EU auszugeben plant, zurückzahlen werden müssen und dass diese Last noch zu den von uns verursachten massiven ökologischen Schäden hinzu kommt. Wofür die EU dieses Geld ausgeben wird, ist daher von entscheidender Bedeutung: Es muss in die Zukunft unserer Kinder investiert werden, anstatt diese noch zusätzlich zu belasten.

Wie die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, betont hat, stellen der Recovery Fund in Höhe von 750 Milliarden Euro und alle anderen koordinierten Wirtschafts-Stimuli eine einmalige Gelegenheit für eine neue zukunftsorientierte Entwicklung dar. Wir erinnern daran, dass auch die UN-Agenda 2030 besagt, dass Institutionen eine der wichtigsten Grundlagen für Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit sind.

Wir appellieren daher an Sie alle, die grundlegende Rolle zu bedenken, die Sie für die Zukunft unserer Kinder spielen. Ein visionärer grüner Recovery Fund wird über Europa hinaus auch an die globalen Märkte ein klares politisches Signal senden. Als zweitgrößter Markt der Welt befindet sich die Europäische Union nicht nur in einer einzigartigen Position, eine globale Führungsrolle zu übernehmen, sondern hat sogar die moralische Verpflichtung dazu.

Wir appellieren an das Europäische Parlament, unsere gewählten Vertreter*innen, sich dafür einzusetzen, dass der Europäische Rat für die zu ratifizierenden Instrumente des Konjunkturprogramms mutige und transformative Richtlinien verabschiedet. Eine solche Führungsrolle muss durch einheitliches Handeln und eine völlig unabhängige, zukunftsorientierte politische Vision zum Ausdruck kommen, wobei die seit fast zwei Jahren in der Klimabewegung erhobene Stimme der Jugend voll und ganz berücksichtigt werden muss.

Wir sind überzeugt, dass effektive globale Führung eine sozial gerechte und nachhaltige Entwicklung ermöglichen kann und dass es in der Verantwortung der EU-Institutionen gegenüber den EU-Bürgern liegt, diese Rolle auch einzunehmen.

Wir stehen an einem Scheideweg. Das Leben selbst steht auf dem Spiel. Der Weg, den Sie nun wählen, wird darüber entscheiden, ob unsere Kinder eine lebenswerte Zukunft haben.

