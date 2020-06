Richterin Hohenecker am Donngerstag

Am 142. Verhandlungstag stellte die Richterin den Angeklagten Fragen zu einem persönlichen Sekretär von Jörg Haider. Ein Zeuge wurde bei der Abwicklung der Provisionszahlung via Zypern stutzig.

Am Vormittag des 142. Verhandlungstages im Grasser-Prozess wurden nach der Befragung des Zeugen H. Protokollberichtigungen und sonstige prozedurale Angelegenheiten erledigt. Richterin Marion Hohenecker rief dann die Angeklagten Walter Meischberger und Ex-Immofinanzchef Karl Petrikovics noch einmal zur Befragung.

Auch der Hauptangeklagte, Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser, wurde kurz von der Richterin angesprochen: Er dürfe jetzt von seinen Verteidigern befragt werden, wenn diese es wünschen, sagte sie in Reaktion auf ein zurückliegendes Begehren der Grasser-Verteidigung. "Sie müssen ihnen aber nicht antworten", klärte sie Grasser über seine Rechte gegenüber seinen Anwälten auf. Ob und wann Grassers Verteidiger dieses Recht nun nützen, blieb zunächst offen.

Fragen zu Haider-Vertrautem

Der Zweitangeklagte, Meischberger, wurde dann von der Richterin zu Gerald M. befragt, ehemals persönlicher Sekretär von Jörg Haider, verstorbener Landeshauptmann von Kärnten und langjähriger FPÖ-Chef. Meischberger bezeichnete M. als Lobbyisten; er habe in der FPÖ und in Kärnten sehr viele Kontakte gehabt. Er habe M. gesagt, dass er bei der Buwog-Privatisierung mitarbeite, so Meischberger. Zu einem Termin mit M. im Februar 2004 wollte die Richterin Genaueres wissen. Es könnte dabei um 3500 Wohnungen gegangen sein, die die Bundesimmobiliengesellschaft BIG damals verkaufen wollte, meinte Meischberger.

Auch Petrikovics wurde zu Termineintragungen zu M. befragt, war sich aber nicht sicher, worum es dabei gegangen sein könnte. Der ehemalige Immofinanz-Chef betonte aber erneut, es habe damals nicht "halb Wien" vom Angebotspreis der CA Immo für die Bundeswohnungen in Höhe von 960 Millionen Euro gewusst. Was wiederum Meischberger dazu veranlasste, noch einmal das Wort zu ergreifen: "Halb Wien" habe sich eh nicht für den Buwog-Verkauf interessiert, sondern nur der Kreis der "Lobbyisten und Berater" rund um die Bieter. Laut Meischberger sei es dabei um "zwischen fünf und 30 Menschen" gegangen.

Die Frage, ob bzw. wem das Angebot der CA Immo für die Bundeswohnungen (Buwog und andere) vorher bekannt gewesen ist, spielt eine wichtige Rolle in dem Prozess. Während die Anklage Grasser Bestechlichkeit vorwirft, da die wichtige Information von ihm über Meischberger und Peter Hochegger an die Immofinanz gegangen sei, bestreiten Meischberger und Grasser das entschieden. Meischberger gibt an, dass die 960 Millionen Euro zahlreichen Leuten bekannt gewesen seien.

„Nicht zu viel nachfragen“

Der zweite Zeuge beschrieb am Donnerstagnachmittag, dass er bei dem Verkauf der Bundeswohnungen (Buwog und andere) an das Immofinanz-Konsortium das Gefühl hatte, "dass der Zuschlag kein Zufall war". Der Eindruck habe sich verstärkt, als klar wurde, dass die Erfolgsprovision für den Kauf der Immobilien über eine Briefkastenfirma in Zypern bezahlt wurde.

Schon zuvor habe ihn, einem damaligen Mitarbeiter der Immofinanz, die Summe der Erfolgsprovision - im Endeffekt wurden 9,6 Millionen für die Privatisierung der Bundeswohnungen ausgezahlt - stutzig gemacht. Er habe dazu beim angeklagten Ex-Immofinanz-Manager Christian Thornton nachgefragt, dieser habe ihm zu verstehen gegeben, dass es besser ist, nicht zu viel nachzufragen. Dass es Unregelmäßigkeiten gegeben habe, habe Thornton aber nicht gesagt, so der Zeuge auf Nachfrage von Richterin Hohenecker.

