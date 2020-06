Briefing

Wir geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Tages und blicken auf morgen.

Die Auswahl an Urlaubszielen ist wieder etwas größer geworden: Ab Sonntag gilt auch für Spanien die volle Reisefreiheit, ein negativer Coronatest oder eine 14-tägige Heimquarantäne sind dann bei der Rückreise nicht mehr erforderlich. Allerdings gelten in Spanien strenge Sicherheitsmaßnahmen, wie unser Korrespondent Ralph Schulze aus Madrid berichtet. Mehr dazu [premium]

Auch für Italien-Reisende gibt es gute Nachrichten: Die ÖBB-Züge nehmen wieder Fahrt ins südliche Nachbarland auf. Passagiere müssen aber reservieren und die Sitzplatzkapazität ist beschränkt, teilten die ÖBB heute mit. Mehr dazu

Was Sie heute noch wissen sollten:

Neuer „oberster Polizist“. Der bisherige Salzburger Landespolizeidirektor Franz Ruf wird Generaldirektor für die Öffentliche Sicherheit. Bleiben noch das Bundeskriminalamt, BVT und Korruptionsbekämpfungsamt neu zu besetzen. Mehr dazu

Airline Level in der Pleite. Die International Airlines Group, Mutterkonzern von British Airways und Iberia, schickt die Wiener Tochterairline Level in die Pleite. Rund 240 Mitarbeiter, davon 200 in Wien, sind betroffen. Mehr dazu

Wettlesen um den Bachmann-Preis. Schon der erste Text des Wettbewerbs spaltete die Juroren. Jasmin Ramadan folgte dann Lisa Krusche mit "Game-Fiction" und Leonhard Hieronymi auf den Spuren des Grabs von Ovid. Mehr dazu

Neuer IV-Präsident. Georg Knill ist in einer Kampfabstimmung zum neuen Präsidenten der Industriellenvereinigung (IV) gewählt worden. Der Unternehmer ist seit 20 Jahren in der steirischen IV aktiv und derzeit auch deren Präsident. Mehr dazu

Trump-Enthüllungsbuch sorgt für Aufregung: Donald Trumps früherer Nationaler Sicherheitsberater John Bolton wirft dem US-Präsidenten in einem Enthüllungsbuch wiederholten Amtsmissbrauch und teils gravierende Unwissenheit vor. Trump nennt Bolton einen "Lügner". Mehr dazu [premium]

„Er wittert hinter jedem Stein Verschwörungstheorien, ist uninformiert und sucht den Auftritt wie in einer Reality-TV-Show.“ Der ehemalige Trump-Sicherheitsberater John Bolton in sienem Buch „The Room where it happened“

Pornostars, Bespitzelung, Erpressung. Die Soko Ibiza hat einen 380 Seiten starken Zwischenbericht vorgelegt, der einige zentrale Fragen rund um Video-Fund und -Erstellung beantwortet. Anna Thalhammer konnte Akteneinsicht nehmen. Mehr dazu [premium]

Blackfacing statt Support: Wenn Solidarität ihr Ziel verfehlt. Im Internet geben Menschen an, Solidarität mit der Black-Lives-Matter-Bewegung zeigen zu wollen, und färben dafür ihr Gesicht schwarz ein. Barbara Schechtner über die Debatte, die sie damit auslösen, und die Problematik von Blackfacing. Mehr dazu [premium]

Worüber heute diskutiert wird

Politik und Video. Philippa Strache spielte als Kind offenbar im Video zu Falcos „Mutter, der Mann mit dem Koks ist da“ mit. Anlass für Rosa Schmidt-Vierthaler, die Archive nach möglichen weiteren Politiker-Sichtungen zu durchforsten. Mehr dazu

Debatte um "Influence Mütter"

Ja, ich finde das in Ordnung. Nein, das geht gar nicht. Wenn man das Gesicht der Kinder nicht erkennt, ist es Okay.

Was morgen passiert

Per Videokonferenz beraten am Freitag die Staats- und Regierungschefs der EU über die Coronahilfen und den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen.

Das aktuelle Ensemble des Wiener Volkstheaters unter der scheidenden Direktorin Anna Badora verabschiedet sich mit dem filmischen Liederabend "Alles geht!"

APA/DANIEL ZUPANC

Neus vom Eisbären-Nachwuchs im Wiener Tiergarten Schönbrunn: "Finja" kann schon nach Fischen tauchen, die ihr die Tierpfleger ins Becken werfen. Das habe sie sich von ihrer Mutter "Nora" abgeschaut, berichtet der Zoo. >> Mehr Bilder aus aller Welt