80 Millionen Menschen auf der Flucht

Das UNHCR registrierte im vergangenen Jahr so viele Flüchtlinge und Vertriebene wie noch nie seit 70 Jahren.

Wien. Fast 80 Millionen Menschen waren im vergangenen Jahr auf der Flucht vor Krieg und Verfolgung, das sind ein Prozent der Menschheit. Der am Donnerstag veröffentlichte 84-seitige Bericht des UN-Flüchtlingshochkommissariats (UNHCR) zeigt die globalen Trends der weltweiten Flüchtlingsbewegungen auf und enthält eine Reihe von Rekordzahlen: „79,5 Millionen Vertriebene und Flüchtlinge – das ist die höchste Zahl, die das UNHCR in seiner 79-jährigen Geschichte gesammelt hat“, erklärte Flüchtlingshochkommissar Fillipo Grandi bei der Präsentation des Berichts in Genf.