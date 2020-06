„Caesar Act“ soll Assad in die Knie zwingen

Die USA läuten mit Sanktionen eine neue Syrien-Politik ein. Der Druck wird zunächst die Zivilbevölkerung treffen – und den Libanon.

Syrien ist frei und gehört uns, nicht der Familie Assad. Verschwinde Bashar!“ So lauteten die Sprechchöre der Demonstranten, die neulich durch Sweida marschierten. Es waren zwar nur einige Hundert Menschen, die durch die Stadt rund 120 Kilometer südlich von Damaskus zogen. Aber Proteste gegen den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad sind etwas Außergewöhnliches – zumindest auf dem Territorium des Regimes.



Pure Verzweiflung trieb die Einwohner Sweidas auf die Straße. Denn sie wissen nicht mehr, wie sie mit ihren Familien über die Runden kommen sollen. Die Wirtschaft Syriens befindet sich im freien Fall. Die Währung hat innerhalb eines Jahres 70 Prozent gegenüber dem US-Dollar an Wert verloren. Die Lebensmittelpreise sind explodiert, Fleisch ist unerschwinglich. Selbst Gemüse und Brot können sich viele kaum mehr leisten. „Im ganzen Land ist Hunger weit verbreitet“, sagt Elizabeth Tsurkov vom Foreign Policy Research Institute in Pennsylvania. „Und die Regierung ist unfähig, gegen den Niedergang der Wirtschaft etwas zu tun.“ Die Corona-Krise hat die Lage zusätzlich verschärft.



Aber es könnte noch schlimmer kommen. Am Mittwoch trat nämlich der Caesar Act in Kraft. Ein neues Paket von Sanktionen der US-Regierung, benannt nach dem desertierten Armeefotografen, der 55.000 Fotos von 11.000 ermordeten Gefängnisinsassen aus Syrien schmuggelte. Die neuen Sanktionen richten sich gegen alle, die mit dem syrischen Regime Geschäfte machen. Das könnte den Kollaps der Wirtschaft Syriens provozieren und die Regierung in Damaskus in die Knie zwingen.

Der Sturz Assads ist bereits seit der Amtszeit von Präsident Barack Obama das erklärte Ziel der US-Außenpolitik. Aber weder er, noch sein Nachfolger Donald Trump hatten dazu eine klare, entschiedene Strategie. Beide trugen nur zu mehr Elend und Chaos im Bürgerkrieg bei.