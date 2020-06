Anklage wegen Auftragsmord mitten in Berlin

Russland soll hinter dem Tod eines Georgiers stecken.

Berlin. Den mutmaßlichen Mörder fassten die deutschen Behörden noch am selben Tag – Zeugen hatten beobachtet, wie er Perücke, Fahrrad und eine Waffe in die Berliner Spree warf. Das war am 23. August 2019 – und nun hält der deutsche Generalbundesanwalt in seiner Anklageschrift fest, dass es bei jenem Mord an einem Georgier um eine Auftragstat der russischen Regierung handelte. Demnach hätten Stellen der Zentralregierung in Moskau dem russischen Staatsangehörigen Vadim K. alias Vadim S. den Auftrag erteilt, Tornike K. „zu liquidieren“, so die Bundesanwaltschaft am Donnerstag in Karlsruhe.

Vadim S. soll einen 40-jährigen Tschetschenen mit georgischer Staatsangehörigkeit im Kleinen Tiergarten vom Fahrrad aus mit mehreren Schüssen niedergestreckt haben. Hintergrund des Auftrags, so argumentiert die deutsche Justiz, sei die Gegnerschaft Tornike K.s unter anderem zum russischen Zentralstaat sowie zur prorussischen Regierung Georgiens gewesen. So habe er unter anderem im zweiten Tschetschenienkrieg in den Jahren 2000 bis 2004 als Anführer einer tschetschenischen Miliz gegen die Russische Föderation gekämpft. Zudem warfen Behörden Tornike K. vor, Mitglied der terroristischen Vereinigung „Kaukasisches Emirat“ zu sein.

Belastetes Verhältnis

Bereits wenige Monate nach dem Mord wies die Bundesregierung zwei russische Diplomaten aus. Weitere Maßnahmen könnten mit der Anklage folgen, denn am Donnerstag bezeichnete Außenminister Heiko Maas den Fall als „außerordentlich schwerwiegenden Vorgang“; die Bundesregierung behalte sich weitere Schritte ausdrücklich vor. Die Tat und die Ermittlungen belasten das Verhältnis zwischen Russland und Deutschland schwer. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.06.2020)