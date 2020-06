„Man kann Mobilität nicht wegbesteuern“

(c) WU

Oliver Schmerold, J. Zirm und Stefanie Peer beim Social Distancing an der WU.

Ist Autofahren zu billig? Und was bringt das angekündigte Fahrverbot in der Wiener Innenstadt? Darüber diskutierten WU-Professorin Stefanie Peer und ÖAMTC-Chef Oliver Schmerold an der WU Wien mit der „Presse“.

Wien. Das Timing hätte nicht besser sein können: Am Mittwochvormittag präsentierten Wiens grüne Vizebürgermeisterin, Birgit Hebein, und Markus Figl (ÖVP), Bezirksvorsteher der Inneren Stadt, ihre Pläne für die „autofreie City“. Nur wenige Stunden später diskutierten WU-Professorin Stefanie Peer und ÖAMTC-Chef Oliver Schmerold im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Wirtschaft Wissenschaft Unplugged“ an der WU Wien mit der „Presse“ über Sinn und Unsinn der Maßnahme, den Preis der Mobilität – und wie sich das hohe Verkehrsaufkommen in den Städten verringern ließe.

In einem waren sich die beiden Experten einig: Das mit zahlreichen Ausnahmen versehene Pkw-Fahrverbot in der Wiener Innenstadt könne nicht der Weisheit letzter Schluss sein. „Die Wiener City wird nicht autofrei werden“, sagte Schmerold und verwies auf Schätzungen der Wiener Grünen selbst, wonach maximal mit einer Reduktion des Verkehrsaufkommens um 30 Prozent zu rechnen sei. Der ÖAMTC-Chef ortet „viel Bürokratie und wenig Nutzen“. Für Stefanie Peer, Leiterin des Forschungsinstituts für Raum- und Immobilienwirtschaft, geht der Plan „in die richtige Richtung, aber nicht weit genug“. Die Wirkung werde begrenzt sein. Die Ökonomin vertraut eher auf den Preis, um die Autos zurückzudrängen.

Alternativen fehlen oft noch

Seit Jahren reißen Autos, Motorräder und Lkw ein immer größeres Loch in die heimische Klimabilanz. Zudem verursache die Straße in der EU 83 Prozent aller externen Kosten für die Gesellschaft, rechnete Peer vor. Aber wie lassen sich Staus, Lärm und Luftverschmutzung effektiv eindämmen?

Eine Steuererhöhung sei der falsche Weg, sagte Schmerold überzeugt. Schon heute summierten sich die Einnahmen aus Mineralölsteuer, Nova, Maut etc. auf rund acht Prozent der Einnahmen des Bundes. Die Autofahrer trügen (auch die externen) Kosten, die sie verursachen, selbst. Zudem fehle es oft an Alternativen zum Auto: „Man wird die Mobilität nicht wegbesteuern können“, warnte er.

Zumindest in der Stadt stimme das nicht, konterte Peer. Hier würden alle Bewohner unter der hohen Pkw-Dichte leiden. Spätestens wenn mit dem Umstieg auf E-Autos die Mineralölsteuer unwichtiger werde, müsse die öffentliche Hand neue Wege finden, Preissignale im Verkehr zu setzen und Einnahmen zu lukrieren, so Peer. Sie ist überzeugt: „Es kann nur in Richtung Maut gehen.“ (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.06.2020)