Woher kommt das Fleisch auf dem Gasthausteller?

Der Ruf nach einer Herkunftskennzeichnung wird lauter. Der Minister beauftragt eine Studie.

Wien. Woher Lebensmittel kommen, scheint uns speziell dieser Tage wichtig zu sein. Allerdings wollen wir es offenbar nicht immer so genau wissen. Denn während die Herkunft von Frischfleisch im Lebensmitteleinzelhandel angegeben werden muss, ist das bei verarbeiteten Produkten ebensowenig der Fall, wie im Außer-Haus-Verzehr, also in der Gastronomie aber auch in Gemeinschaftsverpflegungen wie Kantinen oder Mensen.

Die Vertreter der Landwirtschaft fordert deshalb seit Jahren eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung, die Lebensmittelindustrie stellt sich dagegen und fürchtet die (billige) Konkurrenz aus dem Ausland. Wenn, dann sei man nur bei einer EU-weiten Kennzeichnung dabei, ließ der Fachverband der Lebensmittelindustrie erst am Dienstag wissen.

Jetzt gibt es neue Anstöße in die Richtung. Greenpeace hat am Donnerstag eine von ihr beauftragte Studie der Boku Wien zu den Gefahren der Lebensmittelversorgung veröffentlicht. Dazu zählen u.a. die Klimakrise, Bodenversiegelung, Lebensmittelverschwendung und die Abhängigkeit von Futtermittelimporten. Greenpeace fordert in einem 10-Punkte-Plan neben dem Ausbau der Bio-Landwirtschaft auf 40 Prozent und der Halbierung des Fleischkonsums (beides bis 2030) eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober hat am Donnerstag verkündet, diesbezüglich aktiv zu werden. „Da die Lebensmittelkennzeichnung EU-weit harmonisiert ist, wird das Gesundheitsministerium eine Studie in Auftrag geben, die die Möglichkeiten einer nationalen Kennzeichnung untersucht“, heißt es aus dem Ministerium. Der Landwirtschaftskammer und dem ÖVP-Bauernbund ist das zu wenig, sie fürchten eine unnötige zeitliche Verzögerung. Immerhin steht das Thema im Regierungsprogramm.

Gleichzeitig hat das Netzwerk Kulinarik am Donnerstag mit dem „Genuss Region Gütesiegel“ ein neues Qualitäts- und Herkunftsgütesiegel präsentiert. (ks/red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.06.2020)