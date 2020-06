Wiener fahren (noch) mehr Rad

981.000 Radfahrer wurden in Wien im Mai an den Zählstellen registriert: Ein deutliches Plus – vor allem an den Wochenenden.

Wien. Die Zahl jener Wiener, die mit dem Rad in der Stadt unterwegs sind, ist im Mai weiter stark gestiegen. Wurden im April schon mehr als 20 Prozent mehr Radfahrer (gegenüber April 2019) gezählt, fällt der Anstieg im Mai sogar noch deutlicher aus, wie eine Auswertung der dreizehn Radverkehrszählstellen des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) zeigt.

Im Schnitt wurden bei den Zählstellen im Mai um 45 Prozent mehr Radfahrer gezählt als im Mai des Vorjahres – konkret 981.000 gezählte Radfahrer im Vergleich zu rund 675.000 im Mai des Vorjahres. Rückgänge bei den Radfahrern gab es nur an einer einzigen Zählstation, jener in der Operngasse – hier wurden rund drei Prozent weniger Radfahrer gezählt, allerdings ist der Radweg in der Operngasse mit rund 101.000 Radfahrern dennoch einer der am meisten genutzten der Stadt. Den Rückgang führt man beim VCÖ darauf zurück, dass die Technische Universität aufgrund der Corona-Maßnahmen geschlossen ist – und daher weniger Studierende unterwegs waren.

Bei allen anderen Zählstellen gab es ein deutliches Plus an Radfahrern. Am stärksten waren die prozentuellen Zuwächse zum einen bei der Zählstelle Wienzeile, wo sich die Zahl der Radfahrer mehr als verdoppelt hat (plus 130 Prozent) – was wohl auch damit zusammenhängen dürfte, dass hier der Radweg entlang der Linken Wienzeile in der Zwischenzeit ausgebaut wurde. Ebenfalls mehr als doppelt so viele Radfahrer gezählt wurden am Liesingbach (plus 113 Prozent). Auch am Margaritensteg (unweit des Naschmarkts) stieg der Radverkehr deutlich, um fast 91 Prozent, an.

Hotspot Opernring

Am meisten Radfahrer unterwegs waren wiederum am Opernring, nämlich 173.000 (ein Plus von 23,8 % gegenüber dem Vorjahr), gefolgt vom Praterstern (141.000 Radfahrer) und der Lasallestraße (fast 115.000).

Das Fahrrad wird dabei offenbar nicht nur verstärkt für Wege in die Arbeit oder für andere Alltagswege genutzt, bei denen viele Wiener aus Angst vor einer Corona-Ansteckung die öffentlichen Verkrhrsmittel eher meiden und teils auf das Fahrrad umgestiegen sind. Wie die Auswertung des VCÖ zeigt, nahm die Zahl der Radfahrenden vor allem an den Wochenende deutlich zu: Hier betrug der Anstieg sogar 71 Prozent, während an den Werktagen die Zahl der Radfahrer um 29 Prozent gestiegen ist.

Der VCÖ nahm das deutliche Plus an Radfahrern in Wien jedenfalls zum Anlass, um erneut den stärkeren Ausbau der Rad-Infrastruktur ebenso zu fordern wie die rasche Beseitigung von Engstellen. (mpm)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.06.2020)