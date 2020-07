Für Radwanderer: Die Drau ist der blaue Faden

Am Anfang wilder, dann immer breiter: Die Drau gibt dem E-Bike den Weg vor, lässt aber zu, dass es immer wieder abbiegt und Schlenker macht. Für Pausen bremst man sich Lienz, Spittal oder Villach ein.

Einmal ist sie links, einmal ist sie rechts, dazwischen viele Brücken – die Drau stets als Begleiter auf einer E-Bike-Tour zu haben, ist eine gute Idee für ein verlängertes Wochenende (und mit einem Service-Paket ein sorgenfreier Ausflug). International und südländisch präsentiert sich die Drau auf ihrem Verlauf vom Ursprung im Toblacher Feld im Pustertal in Südtirol durch Osttirol und Kärnten und weiter durch Slowenien, Kroatien und Ungarn bis zu ihrer Mündung in die Donau. Wer nicht ganz so viele Kilometer im Sattel verbringen will, kann eine überschaubare Vier-Tages-Tour machen – bequem mit dem E-Bike und ausreichend Zeit, die Gegend entlang des Ufers zu erkunden. Der Drauradweg zählt mittlerweile zu den beliebtesten Radwegen Europas.