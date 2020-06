Coronavirus in Italiens Abwässern seit Dezember nachweisbar

Neue Hinweise aus Mailand und Turin, dass der Erreger bereits 2019 in Norditalien zirkulierte.

Nun gibt es neue Hinweise, dass das neuartige Coronavirus in Italien offenbar schon Ende des vergangenen Jahres zirkulierte. Der Erreger SARS-CoV-2 sei in Abwässern der beiden norditalienischen Großstädte Mailand und Turin vom Dezember nachgewiesen worden, heißt es in einer Stellungnahme von Italiens nationalem Gesundheitsinstitut ISS.

Bereits vor Wochen hatten phylogenetische Untersuchungen nachgewiesen, dass das Virus schon zu Jahresende in Norditalien zirkulierte. Einige Experten gehen sogar davon aus, dass es bereits im Herbst im Umlauf war. Auch in Frankreich wurde bereits nachgewiesen, dass es Erkrankungen Ende Dezember gab.

Offiziell festgestellt worden war der Coronavirus-Ausbruch in Italien erst Mitte Februar.

(red.)