Die Industriellenvereinigung hat einen neuen Präsidenten gewählt: Georg Knill ist 47, leitet die Knill-Gruppe und gilt als Mann mit gutem Draht zum inneren ÖVP-Zirkel. Hanna Kordik, die Wirtschafts-Ressortchefin der "Presse" analysiert mit Anna Wallner die jüngste Wahl des IV-Präsidenten, um die im Vorfeld viel Streit und Zank herrschte. Und sie gibt Antworten auf folgende Fragen: Wer ist Georg Knill ? Wieso hat ein Vorgänger Georg Kapsch so polarisiert? Wieso hat es wieder keine Frau in die letzte Dreier-Kandidatenrunde geschafft und wieso ist die Wahl des Industriepräsidenten überhaupt so wichtig?

