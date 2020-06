Wetterlagen sind die weißen Flecken der Klimaforschung

Welchen Einfluss hat die Erderwärmung auf Schönwetterlagen? Und wie verschieben sich künftig Sturmzugbahnen? Weil wir es mit gegenläufigen Kräften zu tun haben, sind die Prognosen widersprüchlich.

Dem Neusiedler See geht zunehmend das Wasser aus. Ob der seichte Steppensee, der sich zu etwa 80 Prozent durch Niederschläge speist, tatsächlich austrocknet, ist ungewiss. Es wäre jedoch nicht das erste Mal in seiner Geschichte, wie ein Blick in die Aufzeichnungen zur Dürreperiode in den 1860er-Jahren zeigt.