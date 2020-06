Warum wir grüßen

Die Begrüßung ist eine Einladung, sie ist eine friedvolle Geste. Der Inhalt ist nicht so wichtig wie der Akt selbst.

Wer zum Gruß die Hand ausstreckt oder eine Umarmung andeutet, wer also mit offenen Armen auf seinen Gesprächspartner zugeht, der zeigt zunächst einmal eines: Er hat keine Waffen in der Hand. Dieser alte, friedliche Gedanke wohnt noch immer der Begrüßung inne, und auch sonst ist diese Geste ein bedeutender Grundpfeiler der zwischenmenschlichen Interaktion. Eine Art Gruß kennen schon die Primaten, Einleitungsformeln für Gespräche haben sich im Laufe der Zeit gewandelt und weiterentwickelt, ehe mit Einführung der Höflichkeitsformen normierte Begrüßungen entstanden. Der rituell verfestigte Gruß ist eine moderne Erfindung, so auch das Händeschütteln, und noch jünger ist die Verbreitung des legeren Grußes, des „Hi“ und des „Hey“, des lässigen Handschlags und des Faustgrußes („fist bump“). Als er zu studieren begonnen habe, in den 1970er-Jahren, sei man mit den Kommilitonen noch per Sie gewesen, erzählt der emeritierte Soziologe Jörg Bergmann von der Uni Bielefeld. Die „Informalisierung“ der Gesellschaft schreite seit den Sechzigerjahren voran, doch der Gruß selbst, der bleibt natürlich.



Formell oder herzlich? „Der Gruß ist die Erklärung, dass wir den gemeinsamen Bräuchen unterworfen sein werden“, schrieb der spanische Philosoph José Ortega y Gasset über dieses Ritual, „er ist in unserer Beziehung zu den Leuten der Eröffnungsakt, bei dem wir uns bereit erklären, alle übrigen Bräuche, die in der betreffenden Gesellschaftsgruppe gelten, anzuerkennen.“ Das ist denn auch der Grund, warum wir überhaupt grüßen, denn inhaltsschwer ist der Gruß nicht. „In allen Begrüßungen in unterschiedlichen Kulturen geht es nicht um Inhalte“, sagt Bergmann. Es gehe darum, dass sich durch den Akt des Grußes sowohl der Grüßer als auch der Gegrüßte als Mitglieder derselben Gemeinschaft definieren. Darüber hinaus sagt der Gruß etwas über die Beziehung der beiden Personen zueinander aus: Ist der Gruß formell oder herzlich? Treffen einander zwei alte Schulfreunde oder zwei hochseriöse Diplomaten? In anderen Worten: „Servus“ oder „Guten Tag“?