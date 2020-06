Wenn „großartige“ Firmen spektakulär untergehen

Skandale an der Börse gab und gibt es immer wieder. Die kriminelle Energie spornt mitunter zu fragwürdigen Höchstleistungen an.

Enron bezeichnete sich einst als „The World's Greatest Company“, also als die großartigste Firma der Welt. So fulminant der Aufstieg des US-Energiekonzerns auch war, so bitter war auch sein Ende. Im Jahr 2001 legten die Texaner nämlich die bis dahin größte Pleite der amerikanischen Firmengeschichte hin. Das börsenotierte Unternehmen hatte einen Schuldenberg von 30 Milliarden Dollar angehäuft und wusste diesen geschickt zu verstecken.