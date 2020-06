(c) Ute Woltron

Der großen Familie der Orchideen kann man verfallen, wenn man sie richtig pflegt und immer wieder zum Blühen bringt, was viel einfacher ist, als weitläufig angenommen wird.

Wenige Pflanzen haben eine treuere Anhängerschaft als die große Familie der Orchideen. Warum das so ist, versteht sich von selbst. Ihre Blüten sind an Üppigkeit und Vielfalt kaum überbietbar, und bis zu vier Monate lang darf man sich an ihnen erfreuen.