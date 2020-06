Wer Studienbeiträge zurückverlangen kann

Im Zuge des Shutdowns wegen der Covid-19-Pandemie wurden Forderungen nach einem Erlass von Studienbeiträgen laut. Die rechtlichen Möglichkeiten einer Rückforderung stellen sich an Universitäten und Fachhochschulen unterschiedlich dar.

Wien. Die Coronapandemie und der dadurch ausgelöste Shutdown haben auch die Hochschulen mit voller Wucht getroffen: Zwar können Lehrveranstaltungen zum großen Teil als Distanzlehre über das Internet abgehalten werden, und sogar viele Prüfungen finden im Distanzformat statt. Um ein normales Sommersemester handelt es sich dennoch keineswegs.



Um die Folgen der Einschränkungen für Hochschulen und deren Studierende abzufedern, wurde Anfang April das Covid-19-Hochschulgesetz (C-HG) erlassen. Dadurch wurde der Bildungsminister ermächtigt, per Verordnung Ausnahmeregelungen für Hochschulen vorzusehen, unter anderem auch einen Erlass oder eine Rückerstattung von Studienbeiträgen an Universitäten.



In den kurze Zeit später erlassenen Verordnungen wurden für Universitäten und Fachhochschulen unter anderem Fristen gelockert und Prüfungsvorschriften an die aktuelle Situation angepasst. Viele Forderungen der Hochschülerschaft (ÖH) wurden damit erfüllt, auf eine wesentliche wurde aber nicht eingegangen, nämlich den Erlass von Studienbeiträgen für das „Coronasommersemester 2020“. Laut Bildungsminister Heinz Faßmann wäre das „nicht einsichtig“, weil an den Universitäten durch Fernlehre weiterhin Leistungen erbracht werden. Das wirft die Frage auf, wie Studienbeiträge rechtlich zu qualifizieren sind und unter welchen Voraussetzungen diese grundsätzlich zurückgefordert werden können.



Um diese Frage zu beantworten, muss zunächst geklärt werden, wie das Studienrechtsverhältnis an den jeweiligen Hochschulen rechtlich ausgestaltet ist. Für öffentliche Universitäten liefert das Universitätsgesetz 2002 eine klare Antwort: Studienvorschriften werden hoheitlich vollzogen, Studierende stehen somit in einem hoheitlichen Verwaltungsverhältnis zu ihrer Universität. Studienbeiträge, die von Drittstaatsangehörigen stets und von EU-Bürgern bei Überschreiten der Mindeststudiendauer um mehr als zwei Semester gezahlt werden müssen, sind also verwaltungsrechtlicher Art. Ein coronabedingter Erlass kommt nur dann infrage, wenn die jeweilige Universität das (in ihrer Satzung) vorsieht oder der Bildungsminister von der Verordnungsermächtigung des C-HG Gebrauch macht.