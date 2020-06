Nächtelanges Feiern an der Neuen Donau

Auch in normalen Zeiten geht es beim Vienna City Beach Club ab.

Rund um die Neue Donau ersetzen Picknickdecken Wiener Clubs und Bars.

Machen die Trinkspiele mit einem Trichter oder tanzen sie Limbo? Von ein paar Metern Entfernung ist das schwer zu erkennen. Fest steht nur: Da steht ein Menschenknäuel aus offenbar allen möglichen Ländern dicht aneinandergedrängt und schreit und jubelt, was das Zeug hält. Sie haben, so viel ist klar, den größten Spaß.



Und nicht nur sie. Knapp neben ihnen sitzt eine Gruppe, die Geburtstag feiert. Sie reichen auf Picknickdecken Gin Tonic, Wein, Bier, Kuchen und Liptauer, erzählen sich Geschichten und machen Scherze. Bei ihnen geht es ruhiger zu, nicht weniger flüssig. Irgendwer holt schließlich mit dem Fahrrad zehn Schachteln Pizza. Da ist die Sonne schon längst am Untergehen.