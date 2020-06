Briefing

Wir starten mit Ihnen live in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Das Wichtigste im Überblick:

Stuttgarts dunkelste Stunde. Es soll alles mit einer Personenkontrolle begonnen haben, so die vorsichtige erste Conclusio aus einer Krawallnacht in Stuttgart. 400 bis 500 Jugendliche zogen durch die Stadt und hinterließen eine Spur der Verwüstung. Auf anderen Handy-Aufnahmen werden Pflastersteine aus dem Boden gerissen, Scheiben eingeschlagen, Steine geworfen. Wer das Bildmaterial sieht, reibt sich ungläubig die Augen. Und das soll in der Nacht auf Sonntag in Stuttgart passiert sein, schreibt unser Korrespondent Jürgen Streihammer. Mehr dazu [premium]

Trump am Tiefpunkt. „Ich bin heute bisher nur durchschnittlich.“ Ein Anflug von Selbstkritik und Selbstironie überkommt Donald Trump ganz selten. Doch die Stimmung des Präsidenten war gedrückt bei seinem Wahlkampf-Comeback in Tulsa, seiner ersten Kundgebung seit dem 2. März. Von einer Menge von bis zu einer Million Anhängern, von der er im Vorfeld fabuliert hatte, war nichts zu sehen in Oklahoma – einem tief „roten“, republikanischen Bundesstaat, den er bei der Wahl 2016 mit einem Vorsprung von 36 Prozentpunkten gegenüber Hillary Clinton gewonnen hatte. Die Stimmung ist schlecht und Trump in Umfragen hinter Joe Biden. Mehr dazu [premium]

Abrüstungsgespräche zwischen Russland und USA. Wien ist am Montag Schauplatz für Abrüstungsgespräche zwischen den USA und Russland. Konkret geht es um die Rettung des letzten großen atomaren Abrüstungsvertrags New Start zur Begrenzung strategischer Atomwaffen. US-Präsident Donald Trump will auch China am Verhandlungstisch sehen, Peking lehnt aber ab. Der genaue Treffpunkt der Gespräche ist geheim. Das Abkommen läuft am 5. Februar 2021 aus.

Coronavirus erneut im Anmarsch. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat am Sonntag 183.020 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus registriert. Das war der höchste jemals innerhalb von 24 Stunden registrierte Anstieg. In Deutschland stieg der Reproduktionsfaktor auf 2,88, nachdem er lange bei unter eins lag. 116.000 dieser neuen Fälle, das sind 63,4 Prozent, entfielen auf Nord- und Südamerika. Weltweit gab es bisher laut WHO über 8,7 Millionen registrierte Ansteckungen und über 461.000 Tote.

Statuen werden gestürzt. Aber wo endet das Ganze? Freitagabend wurde in Washington die Statue eines Südstaatengenerals gestürzt, zur selben Zeit wackelte in den Niederlanden jene von Jan Pieterszoon Coen, einst Generalgouverneur der Ostindien-Kolonie. Und da alles mit Verspätung immer auch Österreich erreicht, sollten wir uns fragen: Was tun, schreibt Oliver Pink in der heutigen Morgenglosse.

Der Morgen live: