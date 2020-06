Abrüstungsgespräche zwischen USA und Russland starten in Wien

Die Verhandlungen sollen den zwischen Russland und den USA vereinbarten New-Start-Vertrag zur Begrenzung strategischer Atomwaffen retten. Wo sich die Spitzendiplomaten in der Bundeshauptstadt treffen, ist allerdings geheim.

Wien ist am heutigen Montag Schauplatz für Abrüstungsgespräche zwischen den USA und Russland. Konkret geht es um die Rettung des letzten großen atomaren Abrüstungsvertrags „New Start" zur Begrenzung strategischer Atomwaffen. US-Präsident Donald Trump will auch China am Verhandlungstisch sehen, Peking lehnt aber ab. Der genaue Treffpunkt der Gespräche ist geheim.

Nach dem Ende des INF-Abrüstungsabkommens über das Verbot landgestützter atomarer Kurz- und Mittelstreckenwaffen droht nun dem nächsten Abkommen das endgültige Aus. Der 2011 in Prag von den damaligen Präsidenten Barack Obama und Dmitri Medwedew unterzeichnete New-Start-Vertrag sieht vor, die Nukleararsenale Russlands und der USA auf je 800 Trägersysteme und 1.550 einsatzbereite Atomsprengköpfe zu verringern. Das Abkommen läuft am 5. Februar 2021 aus.

Als "ermutigend" erachtet die Internationale Kampagne zum Verbot von Atomwaffen (ICAN) die in Wien beginnenden Abrüstungsgespräche. Sollte es aber bis 5. Februar keine Einigung geben, "ist es schon sehr wahrscheinlich, dass es zu einem unkontrollierten Wettrüsten kommt", warnt die Chefin von ICAN Österreich, Nadja Schmidt, im Gespräch mit der Austria Presseagentur.

Trump punktet eher mit Scheitern

Der Politikwissenschafter Heinz Gärtner rechnet jedoch nicht mit einem Erfolg der Abrüstungsgespräche zwischen den USA und Russland in Wien. "Es kann in Wien schon explodieren", sagte Gärtner im APA-Interview. Während Russland ein Interesse an einer Verlängerung des im Februar auslaufenden New-Start-Vertrags habe,käme US-Präsident Donald Trump ein Scheitern wahltaktisch eher gelegen.

„Die Verhandlungen sagen nicht wirklich viel aus", warnte der

Experte für internationale Politik vor überzogenen Erwartungen an

die Wiener Gespräche zwischen Spitzendiplomaten der beiden Weltmächte. Die Gespräche seien eher der Tatsache geschuldet, dass

angesichts des baldigen Auslaufens des Vertrags „beide Staaten auch

international unter Druck gekommen" seien. „Ich bin eher der

Meinung, dass es wahrscheinlich nicht in eine Verlängerung führen

wird", so Gärtner. Es sei auch unwahrscheinlich, dass es viele

Verhandlungsrunden und einen detaillierten neuen Vertrag geben

werde. „Diese Geduld hat Trump nicht."

Dass der US-Präsident einen Deal mit Russland anstreben könnte,

um vor den Präsidentenwahlen wenigstens einen außenpolitischen

Erfolg vorweisen zu können, glaubt Gärtner nicht. Vielmehr käme ein

Scheitern bei seiner Wählerbasis eher an. „Wenn er wahltaktisch

denkt, dann spricht das eher dafür, dass er den Vertrag nicht

verlängert."

Russland dagegen auch eher für eine Verlängerung des im Jahr 2011

geschlossenen Vertrags, sowohl technologisch als auch finanziell.

„Die Russen haben weniger in der Pipeline und wollen sich zumindest

fünf Jahre erkaufen", erläuterte der Experte. Dagegen hätten die USA

"so viele modernisierte Streitkräfte, dass sie sich nicht gebunden

fühlen wollen".

(APA)