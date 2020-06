Ägypten droht mit Militärintervention in Libyen

Libyen fasst die Drohung als als Kriegserklärung auf. Die Türkei greift die Regierung in Kairo an.

Die Einheitsregierung in Libyen hat die Drohung Ägyptens mit einer Militärintervention in dem Nachbarland als "Kriegserklärung" angeprangert. Diese Drohung sei ein "feindseliger Akt, eine direkte Einmischung und kommt einer Kriegserklärung gleich", erklärte am Sonntag die von der UNO anerkannte Regierung in Tripolis.

Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi hatte am Vortag mit einer direkten Militärintervention in Libyen gedroht. Der Vormarsch der von der Türkei unterstützten Streitkräfte der Einheitsregierung auf die Stadt Sirte sei eine "rote Linie" für Ägypten, sagte al-Sisi in einer Fernsehansprache. Das Recht Ägyptens, seine Grenzen zu schützen, rechtfertige eine Intervention auch auf völkerrechtlicher Grundlage. Ägypten unterstützt im libyschen Bürgerkrieg den General Khalifa Haftar, der gegen die Einheitsregierung kämpft.

Kairo und Tripolis lieferten sich ihr scharfes Wortgefecht im Vorfeld einer Digitalkonferenz der Arabischen Liga zur Lage in Libyen. Die Einheitsregierung hat es abgelehnt, an diesen Außenministerberatungen teilzunehmen. Die Konferenz war ursprünglich für Montag geplant, wurde aber auf Dienstag verschoben.

Ankara unterstützt Regierungsoffensive auf Sirte

Die Türkei bekräftigte, dass sie die Truppen der Einheitsregierung weiterhin bei ihrem Vormarsch auf die Küstenstadt Sirte unterstützen werde. Haftars Truppen müssten sich aus der 450 Kilometer von Tripolis entfernten Stadt zurückziehen, um einen "nachhaltigen Waffenstillstand" zu ermöglichen, hieß es aus Ankara. Die Streitkräfte der Einheitsregierung hatten Anfang Juni ihre Offensive auf Sirte gestartet.

Neben der Türkei ist Katar der wichtigste Verbündete der Regierung in Tripolis. Haftar wird außer von Ägypten unter anderem von Russland und den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützt. In Libyen kämpfen seit dem gewaltsamen Sturz des langjährigen Machthabers Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 rivalisierende Gruppen um die Macht. Ein Großteil des Ostens und Südens des Landes wird von Haftars Truppen kontrolliert.

(APA/AFP)