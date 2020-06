Der Cluster im Salzburger Rotarierclub

(c) imago images/Manfred Siebinger (Manfred Siebinger via www.imago-images.de)

Nachdem mehr als die Hälfte der Teilnehmer positiv auf das Coronavirus getestet wurden, arbeiten die Salzburger Behörden auf Hochtouren.

Es war das erste Treffen des „Rotary-Clubs Salzburg Nord“ nach neunwöchiger Pause. Man habe sich gefreut, die Freunde nach so langer Zeit endlich wiederzutreffen. Doch einige Tage später kommt die Ernüchterung: Der Clubabend am Montag in der Stadt Salzburg war Infektionsherd eines neuen Corona-Clusters, der seine Kreise in die politischen Reihen des Landes Salzburg und sogar bis in die Bundesregierung zieht.

14 der 26 Teilnehmer des Rotarier-Treffens wurden bis Sonntagabend positiv getestet. Darunter befinden sich zwei hochrangige Mediziner der Landeskliniken, zwei Mitarbeiter des Landes Salzburg, ein Gemeindevertreter aus Schwarzach sowie ein Mitarbeiter der Red Bull-Eishockeyakademie. Die Situation sei „eine große Katastrophe“, sagt Hermann Dietz, der Präsident des Clubs, am Montag zum ORF-Radio Salzburg. Man habe „alle Richtlinien beachtet", trotzdem gebe es nun zahlreiche Erkrankungen. Die Krankheitsverläufe seien zum Glück allesamt mild, auch bei den 80-jährigen Mitgliedern.

Wirt: Keine anderen Gäste gefährdet

Die Veranstaltung fand in einem Raum des Stiftskulinariums St. Peter statt. Dort sei zunächst gegessen worden, anschließend gab es einen Vortrag und eine Diskussion. Der Verein trifft sich in dem Stift seit 1992, gab der Wirt am Sonntag gegenüber dem ORF Salzburg bekannt. Weswegen er extra aufgesperrt habe, nachdem man ihn nach den Lockerungen bat, dort zusammen kommen zu dürfen.

"Normalerweise wäre Platz für 80 Personen", so der Wirt. Angesichts der Pandemie habe man die Höchstgrenze für den Raum aber auf 40 herabgesetzt. Vier große Fenster sind zum Belüften da, eine Klimaanlage dürfe in dem denkmalgeschützten Gebäude nicht eingebaut werden. "Es gibt im oberen Stock auch eigene Toilette-Anlagen, es ist praktisch völlig abgetrennt vom Gastronomiebetrieb", erklärte der Wirt. Außerdem benutzten die Club-Mitglieder immer einen Nebeneingang, wo sie gleich in den ersten Stock mit dem Saal für die Versammlungen gelangen können. Dadurch hätten sie andere Gäste nicht gefährdet.

Im Saal selber habe man die Tische mit genügend Abstand aufgestellt, auf jedem stand - wie bei den Toiletten - auch Desinfektionsmittel bereit. Dass es genau 26 Teilnehmer waren, wisse er noch gut: "Ich habe einen Mitarbeiter durchzählen lassen wegen der Höchstzahl von 40 Leuten". Nach Auftreten der Corona-Erkrankungen wurden nicht nur die Service-Mitarbeiter getestet, die Kontakt hatten, sondern gleich die gesamte Belegschaft. "Alle waren negativ."

Beendet war die Veranstaltung nach zwei Stunden um 21 Uhr. Dem Vernehmen nach sollen einige Teilnehmer des Club-Abends danach noch in einem zweiten Lokal in der Altstadt gewesen sein. Clubpräsident Dietz konnte dies jedoch nicht bestätigen. Er selbst sei nach Hause gegangen.

Raab negativ

Nach Bekanntwerden des Clusters sind die Behörden nicht nur auf der Suche nach der Infektionsquelle des „Patient X“, der die Teilnehmer des Treffens angesteckt haben dürfte. Zudem wurde großflächig getestet - bis in die Reihen der Bundesregierung. So hat sich auch Integrationsministerin Susanne Raab einem Test unterziehen müssen, nachdem sie am Freitag Landeshauptmann Wilfried Haslauer in Salzburg getroffen hatte. Der Test fiel negativ aus.

Ebenso negativ getestet wurden Landeshauptmann Haslauer, Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl und Landesrätin Maria Hutter (alle ÖVP). Ein Büromitarbeiter von Hutter hatte sich angesteckt. Von den weiteren Landesregierungsmitgliedern und deren Büromitarbeitern sollen am Montag Abstriche genommen werden. Bis Ergebnisse vorliegen, sind alle Termine der Landesregierung abgesagt.

Besonders pikant: Der Covid-19-Einsatzstab des Landes war erst vor einer Woche aufgelöst worden. Mit einem so schnellen Wiederauftreten mehrerer Fälle habe man nicht gerechnet, heißt es aus der Landessanitätsdirektion.

(APA/twi)