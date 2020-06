Zwei von "Thiems 7" positiv auf Coronavirus getestet

Die Adria-Tour des Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic, an der auch Dominic Thiem teilnahm, gerät in ein immer schieferes Licht. Nach dem Bulgaren Grigor Dimitrow ist nun auch der Kroate Borna Coric positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Die Adria-Tour des Serben Novak Djokovic gerät in immer schieferes Licht: Mit dem Kroaten Borna Coric ist ein weiterer Tennisprofi positiv auf das Coronavirus getestet worden, der dort mitgespielt hat. Am Sonntag hatte bereits der Bulgare Grigor Dimitrow eine Infektion mit dem Virus bekanntgegeben, einer seiner Gegner auf der zweiten Station der Adria-Tour am Samstag in Zadar war Coric.

"Ich wollte euch informieren, dass ich positiv auf Covid-19 getestet worden bin", schrieb der 23-jährige Coric auf Twitter. Er wolle, dass alle, die mit ihm in den vergangenen Tagen in Kontakt waren, einen Test machen. "Mir geht es gut, ich habe keine Symptome", teilte er mit.

Keine Hygienemaßnahmen in Belgrad

Der Österreicher Dominic Thiem hatte am 14. Juni das erste Adria-Tour-Turnier in Belgrad gewonnen, einer seiner Gegner war damals Dimitrow. Von speziellen Hygienemaßnahmen war bei dieser deshalb viel kritisierten Veranstaltung nichts zu sehen gewesen, es hab Umarmungen und Handshakes unter den Spielern sowie eine feuchtfröhliche Party.

Beim Kick der Tennisprofis wurde auf Abstandsregeln nicht geachtet. (c) Gepa

Am Wochenende war Thiem beim "Ultimate Tennis Showdown" in Biot bei Nizza engagiert, ein dort durchgeführter Covid-19-Test fiel negativ aus. Am späten Sonntagabend besiegte Thiem den Griechen Stefanos Tsitsipas mit 3:1. Damit gelang ihm eine kleine Revanche für die Niederlage im London-Endspiel der ATP-Finals im November. In Frankreich handelt es sich aber um kein Tour-, sondern um ein Einladungsevent mit eigenem Spielformat. Thiem verzichtete im Gegensatz zum Vortag auf ein Handshake mit dem Gegner.

Was passiert mit „Thiems7“?

Ab 7. Juli lädt Thiem zum "THIEMs7" nach Kitzbühel. Da wären eigentlich auch Dimitrow und Coric eingeladen gewesen. Angesichts der Entwicklungen dürfte die Durchführung der Veranstaltung zumindest mit einem kleinen Fragezeichen versehen sein.

