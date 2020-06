Neue Wohnungen in Hietzing

Insgesamt entstehen in der Preyergasse 79 Wohnungen.

Die wieninvest Group hat die Fertigstellung ihres Wohnprojekts in der Preyergasse 1-7 in Wien Hietzing bekannt gegeben. Der Neubau umfasst insgesamt 79 Wohnungen mit eigenen Freiflächen und Tiefgaragenstellplätzen sowie ein Geschäftslokal. Die Wohnungsgrößen variieren zwischen 41 und 104 Quadratmetern. Grüne Erholungsgebiete wie der Schlosspark Schönbrunn oder der Lainzer Tiergarten befinden sich in unmittelbarer Nähe. 22 Wohneinheiten sind aktuell noch zu haben.