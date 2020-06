Kommt eine neue Atom-Ära ohne Regeln?

"New Start"

In Wien verhandeln seit Montag die USA und Russland darüber, ob sie den Vertrag über die Reduzierung strategischer Atomwaffen verlängern sollen. Es schaut eher schlecht aus.

Mit äußerster Zurückhaltung begaben sich die die Delegationsleiter aus den USA und Russland, Marshall Billingslea und Sergej Rjabkow, am Montag ins Palais Niederösterreich in der Wiener Herrengasse, um die Zukunft der strategischen Atomrüstung ihrer Länder zu bereden. „Mal sehen“, erklärten die beiden nur schmallippig vor Journalisten. Am Dienstag soll die Öffentlichkeit über die Ergebnisse der Gespräche informiert werden. Worum geht es?