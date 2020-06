Vereine: Tanner lässt prüfen, Doskozil verteidigt sich

Eine knappe Million Euro für externe Vereine: Hätten im Verteidigungsministerium Ausschreibungen gemacht werden müssen? Der Generalstab soll die Förderungen evaluieren.

Hans Peter Doskozil habe sich in seiner Ministerzeit (Jänner 2016 bis Dezember 2017) zum Ziel gesetzt, das „Verteidigungsministerium gegenüber wissenschaftlichen Institutionen und Think Tanks“ zu öffnen. So steht es im Buch „Hans Peter Doskozil. Sicherheit neu denken“ von Margaretha Kopeinig, erschienen 2017. Neben etablierten Partnern habe das Ministerium daher noch das FPÖ-nahe Institut für Sicherheitspolitik (ISP) dazugenommen.