Mit der nun erfolgten Grundsteinlegung für die Shoah-Namensmauer endet für die Republik ein 75 Jahre währender Nachholbedarf bei ihrer Erinnerungspolitik.

Seit 20 Jahren gibt es die Idee, seit gestern nun auch die Aussicht auf Fertigstellung: Im Wiener Ostarrichipark wird in Zukunft eine Shoah-Namensmauer-Gedenkstätte an das Schicksal der rund 64.000 österreichischen Juden erinnern, die dem NS-Terror zum Opfer gefallen sind. Zum Festakt am Montag, der nun den offiziellen Startschuss gab, luden Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, Kanzleramtsministerin Karoline Edtstadler (beide ÖVP), Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ), die Generalsekretärin des Nationalfonds Hannah Lessing sowie der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG) Oskar Deutsch in den Festsaal der Österreichischen Nationalbank.



ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz musste der Veranstaltung hingegen fernbleiben, da er sich „nicht wohl“ fühle, wie Edtstadler auf Nachfrage informierte. Der Baustart der Gedenkstätte war eigentlich für das Frühjahr geplant, hatte sich aufgrund der Corona-Pandemie jedoch verzögert. Fertiggestellt soll die Stätte nun bis spätestens Herbst 2021 werden.