Wo Corona ungehemmt wütet

In manchen Teilen der Welt, vor allem in Brasilien, den USA und Indien, steigen die Infektionszahlen stärker denn je an. Südkorea warnt vor einer zweiten Welle – und Europa geht Urlaubsrisiken ein.

Jacinda Ardern führte vor zwei Wochen daheim ein Freudentänzchen auf, als sie die Nachricht erhielt, dass Neuseeland Corona-frei ist. Die Euphorie der Premierministerin währte nicht lang. Kurz darauf stellte sich heraus, dass zwei britische Touristinnen, die via Doha und und Brisbane (Australien) auf die Insel eingereist waren, positiv getestet wurden. Umgehend beauftragte Ardern die Armee mit dem Schutz der Grenzen.