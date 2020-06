(c) Die Presse/Clemens Fabry (Clemens Fabry)

Zum ersten Mal wird in der Bilanz alles bewertet, das zu den Vermögenswerten der Stadt Wien gehört.

Die Eröffnungsbilanz zu Wiens Vermögen sorgt für rot-türkisen Zwist. Die ÖVP mit Finanzminister Blümel widmet sich verstärkt den Finanzen.

Es ist das erste Mal, dass die Wiener ÖVP ihre Klubklausur in der historischen Volkshalle abhält. Aus Platzgründen – die Corona-Abstände müssen auch im Rathaus eingehalten werden. Die Ergebnisse der ÖVP-Klausur will der nicht amtsführende Stadtrat Markus Wölbitsch mit Klubobfrau Elisabeth Olischar am Dienstag präsentieren.