Tourismus hilft dem Virus, umso wichtiger wird Eigenverantwortung

Dass Spanien die Grenzen für britische Urlauber öffnet, könnte dem Virus eine neue Dynamik bescheren. Für Urlauber gilt, auch im Ausland aufzupassen.

Sportler haben eine Vorbildfunktion. Durch ihr Streben nach dem Sieg, ihren Leistungswillen und ihr Durchhaltevermögen in schweren Zeiten. Aber auch durch ihr Verhalten abseits von Sportplätzen und Trainingsstätten. Bei Novak Djokovićs Adria Tour vergangene Woche in Belgrad haben einige Teilnehmer diese Vorbildfunktion nicht erfüllt – es gab Handshakes und Umarmungen, und abends feierten die Tennisstars ausgelassen in einem Nachtclub, nackte Oberkörper und Limbo-Einlagen inklusive. Hygiene- und Abstandsregeln? Aber wo! Die Definition einer Coronaparty, falls sich noch jemand an den Begriff erinnert.

Mit dem Bulgaren Grigor Dimitrow und dem Kroaten Borna ?orić wurden mittlerweile zwei der Teilnehmer positiv auf Covid-19 getestet, dazu ein Trainer und ein Fitnessbetreuer.