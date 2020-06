Meinl-Reisinger sieht in ÖVP-Attacken "neue Kategorie"

(c) APA/ROLAND SCHLAGER

Der ÖVP-Abgeordneter Klaus Fürlinger versuche, Neos-Fraktionsführerin Stephanie Krisper im Ibiza-U-Ausschuss mundtot zu machen, kritisiert die pinke Parteichefin Beate Meinl-Reisinger.

Der Streit zwischen ÖVP und Neos den parlamentarischen U-Ausschuss zur Causa Ibiza betreffend setzt sich fort. Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger kritisierte am Montagabend in den Puls-24-"Sommergesprächen" die Volkspartei scharf, nachdem deren Abgeordneter Klaus Fürlinger gemeint hatte, eine staatsanwaltliche Überprüfung der Aktivitäten von Neos-Vertreterin Stephanie Krisper im „Untersuchungsausschuss betreffend mutmaßliche Käuflichkeit der türkis-blauen Bundesregierung“, so der vollständige Titel, wäre höchst angezeigt.

Für Meinl-Reisinger stellt das "eine neue Kategorie“ dar. Ein ÖVP-Abgeordneter versuche hier, Krisper unter Druck zu setzen und mundtot zu machen, meinte sie im Interview. Aber, so Meinl-Reisinger: Derartige Aktionen würden freilich auch zeigen, dass Krisper gute Arbeit leiste.

Krisper hatte sich im Streit zwischen den Behörden - speziell zwischen Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft und Sonderkommission der Polizei - klar auf die Seite der Justiz geschlagen und teils untergriffige Aussagen gegen die Ermittler der Exekutive gerichtet, die Soko "vermeintlich heroisch" genannt und ihr eine Blamage attestiert, weil sie nicht bei den Machern des Ibiza-Videos um die Herausgabe ersucht habe. Dies wiederum hatte scharfe Kritik der Polizeigewerkschaft zur Folge.

Live aus der Hofburg „Die Presse“ berichtet im Live-Ticker von den U-Ausschussbefragungen. Am Mittwoch, 24. Juni, sind geplant: Kanzler Sebastian Kurz (10 Uhr), Öbag-Chef Thomas Schmid (13.30 Uhr) und Ex-Minister Hartwig Löger (16.30 Uhr). Am Donnerstag, 25. Juni, sind geplant: Finanzminister Gernot Blümel (9 Uhr), Casinos-Aufsichtsratschef Walter Rothensteiner (12.30 Uhr) und Casinos-Generaldirektorin Bettina Glatz-Kremser (15.30 Uhr).

