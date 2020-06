Schulveranstaltungen im kommenden Schuljahr erlaubt

Ein neuer Erlass des Bildungsministeriums ebnet den Weg für die Abhaltung von Schulveranstaltungen im neuen Schuljahr. Stornokosten für abgesagte (Auslands-)Veranstaltungen werden nur noch bis Ende September ersetzt.

Derzeit treibt viele Schüler und Eltern die Frage um, wie es nach den Sommerferien im Herbst mit den Schulen weitergeht. Eine erste Antwort gab das Bildungsministerium am Dienstag zu den Schulveranstaltungen: Da „der kommende Schulstart im Herbst noch immer“ von der Pandemie „überschattet“ würde, sei bei der Durchführung von Schulveranstaltungen bzw. schulbezogenen Veranstaltungen „Vorsicht angebracht“, heißt es in einem neuen Erlass des Bildungsministeriums, der am Dienstag veröffentlich wurde und der „Presse“ vorliegt.

Zur Durchführung von Schulveranstaltungen bzw. deren Absage hat Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) deshalb Eckpunkte festgelegt. Grundsätzlich seien Schulveranstaltungen bzw. schulbezogene Veranstaltungen im Schuljahr 2020/21 „aus heutiger Sicht unter Einhaltung der jeweils geltenden Hygienestandards jedenfalls möglich“. Auch die Durchführung von Schulveranstaltungen im Ausland, wie etwa Sprachwochen oder Projekttage, fallen darunter, solange die vom Außenministerium geltenden Reisewarnungen berücksichtigt werden.

Die Durchführbarkeit von Schulveranstaltungen mit Übernachtung sei bis Ende des Kalenderjahres 2020 allerdings „nicht durchgängig abschätzbar und von vielen Faktoren“, wie etwa den Reisewarnungen, „abhängig“. Aufgrund der coronabedingten „unsicheren Entscheidungslage“ für die Vorbereitung der Veranstaltungen empfiehlt das Ministerium deshalb, „mit den beteiligten Unternehmen vergünstigte Stornomöglichkeiten bzw. Umbuchung zu vereinbaren“. Die Fortführung des Covid-19-Schulveranstaltungsausfall-Härtefonds, der Stornokosten übernommen hat, ist nämlich für das kommende Schuljahr „nicht vorgesehen“.

„Rechtliche Schritte“ gegen erhöhte Stornokosten

Es sei deshalb „verständlich“, dass Schulen danach trachten werden, die in den Herbst verschobenen Schulveranstaltungen, die ursprünglich zwischen dem 11. März und dem Ende des Schuljahres 2019/20 stattgefunden hätten, gegebenenfalls abzusagen. Für diese stornierten Veranstaltungen ist es möglich, die Kosten beim Schulstornofonds einzureichen. Der spätestmögliche Zeitpunkt dafür ist das Ende des Schuljahres 2019/20 (30. September 2020). Es sei jedoch darauf zu achten, dass die „Stornokosten möglichst niedrig ausfallen“.

Grundsätzlich würde der Fonds auch „überhöhte Stornokosten“ erstatten, doch behalte sich die Republik Österreich „als Trägerin des Fonds“ vor, bei überhöhten oder ungerechtfertigten Stornokosten „rechtliche Schritte gegen die betroffenen Vertragspartner der Schulen“, also den Veranstaltern, einzuleiten.

Keine Refundierung der Reisekosten

Generell werden aber nur die Stornokosten von Schülern ersetzt, nicht aber jene von Lehrkräften bzw. Begleitpersonen. Diese seien über die Dienstreiseabrechnung abzurechnen und „dürfen nicht über den Schulstornofonds beantragt werden“.

Der Stornofonds zahlt zudem nur die Stornokosten aus. Es werden nicht die gesamten Kosten einer Schulveranstaltung refundiert. Alles, was darüber hinausgehe, „muss von der Schule bzw. den Erziehungsberechtigten“ zurückgefordert werden.

