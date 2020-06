Boris Johnsons Vater will die französische Staatsbürgerschaft

Premier Boris Johnson gibt am Nachmittag die Details seines Ausstiegsplans aus der Coronakrise bekannt. Unterdessen wurde publik, das sein Vater die französische Staatsbürgerschaft beantragt hat.

Boris Johnson gilt als jener Mann, der den Brexit erledigen will - „get Brexit done“ war sein Wahlkampfmotto. Während er als gewählter Premierminister nun mit der Coronaviruskrise beschäftigt ist, wurde bekannt, dass Johnsons Vater um die französische Staatsbürgerschaft angesucht hat. Stanley Johnson habe den EU-Pass beantragt, schreibt Boris Johnsons Schwester Rachel in ihrem neuen Buch. Stanley Johnson war gegen den Austritt Großbritanniens aus der EU. Seine Mutter wurde in Versailles geboren. Der Schritt ist insofern nicht überraschend, als er zuvor öffentlich gegen die Brexit-Politik seines Sohnes Stellung bezogen hat.

Während die Verhandlungen mit der EU über die Beziehungen nach dem Brexit stocken, will Boris Johnson nun zumindest die Coronakrise im Land mildern, indem er einige Lockerungen plant. Ab 4. Juli dürfen in England wieder Museen, Galerien und Kinos aufmachen. Ebenso werden Pubs, Restaurants und Friseure wieder geöffnet. Den genauen Plan will der Premier am Dienstag im Parlament erläutern. Auch für Menschen, die Risikogruppen angehören, soll es bald wieder soziale Kontaktmöglichkeiten geben. Die so genannten „Shielder“ mussten bisher zu Hause sitzen. Ab 6. Juli dürfen sie wieder ihr Haus verlassen und mit anderen Menschen (maximal sechs Personen in einer Gruppe) zusammentreffen.

„Je mehr wir die Maßnahmen lockern, desto wichtiger sind die

Abstandsregeln. Wir werden nicht zögern, die Lockerungen wieder

rückgängig zu machen, wenn das Virus außer Kontrolle gerät", hieß es

aus Johnsons Büro.

Kritik von Gewerkschaften an „Ein-Meter-Regel"

Johnsons Öffnungsplan gilt als umstritten. Insbesondere die geplante Halbierung des Sicherheitsabstandes von zwei Metern auf einen Meter wurde von Gesundheitsexperten kritisiert. Die Regierung, die das Land wieder öffnen will, habe Beratungen mit Fachleuten verabsäumt, hieß es. Auch Gewerkschaften kritisierten die „Ein-Meter-Regel“ der Downing Street. Johnsons Öffnungsplan gilt nur für England, in anderen Landesteilen des Vereinigten Königreichs werden eigene Lösungen gefunden.

Es war insbesondere das Hotel- und Gaststättengewerbe gewesen, das auf eine Lockerung der Abstandsregel gedrängt hatte. „Social Distancing“ verhindere eine Wiedereröffnung der Betriebe. Möglicherweise müssen sich Kunden von Gaststätten und Restaurants bei einem Besuch künftig registrieren lassen. Auch sollen Empfehlungen für den Besuch von Gaststätten und Gastgärten veröffentlicht werden. Die Regierung sieht ihre Maßnahmen angesichts der sinkenden Infektionszahlen als gerechtfertigt an.