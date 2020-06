(c) APA/AFP/VYACHESLAV OSELEDKO (VYACHESLAV OSELEDKO)

Der frühere Staatschef wurde zu elf Jahren Gefängnis verurteilt. Der Prozess fand vor dem Hintergrund eskalierender Spannungen mit seinem Nachfolger statt.

Der frühere kirgisische Präsident Almasbek Atambajew ist am Dienstag zu elf Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor eine 15-jährige Haftstrafe beantragt. In dem Prozess wurde Atambajew die frühzeitige Freilassung eines aus Tschetschenien stammenden Kriminellen zur Last gelegt. Der Prozess fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Dies beförderte Zweifel über die Unabhängigkeit der Justiz.