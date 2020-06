Gericht zwingt Bolsonaro, in Öffentlichkeit Maske zu tragen

Ein Archivbild vom 31. Mai: Präsident Bolsonaro mit Unterstützern bei einer Kundgebung in der brasilianischen Hauptstadt Brasilia.

Brasiliens Präsident hatte die Gefahr durch das Coronavirus lange geleugnet. Widersetzt er sich den gerichtlichen Anordnungen, müsste er Geldstrafe zahlen.

Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro muss nach einem Gerichtsbeschluss in der Öffentlichkeit eine Mund- und Nasenmaske tragen. Sollte sich Bolsonaro nicht daran halten, müsse er pro Tag eine Strafe von umgerechnet rund 340 Euro (2000 Reais) zahlen, ordnet Bundesrichter Renato Borelli am Dienstag an.

Der weit rechts stehende Bolsonaro hatte die Gefahr des Virus lange geleugnet und von einer "kleinen Grippe" gesprochen. Bolsonaro hatte ohne Schutzmaske an Veranstaltungen in der Hauptstadt teilgenommen. In Brasilien sind inzwischen mehr als eine Million Infektionsfälle bekannt, die weltweit zweithöchste Zahl nach den USA. Rund 50.000 Menschen sind infolge einer Infektion gestorben.

