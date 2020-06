Nur Saudis dürfen heuer pilgern

Nur wenige Pilger aus Saudiarabien dürfen heuer in die Heilige Moschee

Die Grenzen sind dicht, die Sonderflüge annulliert: Wegen der hohen Corona-Zahlen fällt die Pilgerreise für hunderttausende Gläubige aus. Stattdessen findet ein symbolischer Hadsch statt

Bis zuletzt hatten die Verantwortlichen in Saudiarabien gezögert, am Ende ließen ihnen die hartnäckig hohen Covid-19-Zahlen im Land keine andere Wahl. Der Hadsch als weltweites Pilgertreffen von 2,5 Millionen Muslimen fällt aus – zum ersten Mal in der knapp 90-jährigen Geschichte des Königreiches.



Lediglich ein symbolischer Mini-Hadsch mit etwa tausend Teilnehmern aus Saudiarabien soll Ende Juli stattfinden, erklärte der zuständige Minister, Muhammad Saleh Benten. Kein Gläubiger von auswärts darf die Heimat des Propheten Mohammed betreten. Alle 2500 Sonderflüge sind annulliert, die Grenzen dicht.