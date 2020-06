Warum die Mongolei Wahlen in Coronakrise wagt

Korruption und soziale Ungleichheit: Das zentralasiatische Land leidet unter massiven wirtschaftlichen Problemen. Bei der Wahl am heutigen Mittwoch könnten die Wähler für einen gesellschaftlichen Wandel stimmen.

Wenn die über zwei Millionen wahlberechtigten Mongolen zur Urne gehen, werden sie dies heute nüchtern tun. Denn seit Dienstagabend galt ein Alkoholverbot. Die Mongolei, die sich zwischen Russland und China schmiegt, wurde rund 60 Jahre lang von kommunistischer Hand regiert. Nun hält das nordostasiatische Land seine seit 1992 achte demokratische Parlamentswahl ab – und den weltweit erst zweiten landesweiten Urnengang seit Ausbruch des Coronavirus.



„Diese Wahl ist wichtig in einer Zeit, in der die Demokratie weltweit unter Bedrohung zu sein scheint“, analysieren die Mongolei-Experten Byambajav Dalaibuyan vom Mongolian Institute for Innovative Policies und Julian Dierkes von der University of British Columbia. Denn auch innerhalb des Landes ist die noch junge Demokratie zunehmend geschwächt: Die exzessiven Machtansprüche von Präsident Khaltmaa Battulga gefährden die parlamentarische Entscheidungsgewalt und die Unabhängigkeit der Justiz. Wer dagegen aufbegehrt, riskiert eine Gefängnisstrafe: Fünf Kandidaten sind seit Beginn des Wahlkampfs verhaftet worden – ein Novum.