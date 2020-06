Illegales Holz für Ikea-Sitzmöbel?

Das Holz für Ikea-Sitzmöbel soll Medienberichten zufolge trotz Gütesiegel illegaler Herkunft sein. Das Gütesiegelinstitut FSC will Untersuchungen einleiten. Der Konzern vertraut weiter auf FSC.

Holz, das illegal im ukrainischen Teil der Karpaten geschlägert wurde, soll zur Herstellung von Sitzmöbel verwendet worden sein. Abnehmer war der Konzern Ikea, berichtet die Rechercheplattform "Addendum" nach Recherchen mit der Umwelt-NGO Earthsight. Es handle sich dabei um Holz, das trotz seiner Herkunft das FSC-Gütesiegel trägt. Das Institut kündigte Untersuchungen an.

Das FSC-Siegel (Forest Stewardship Council) sollte eigentlich die

Einhaltung von Umwelt- und Sozialstandards garantieren, ebenso auch

eine "gesetzeskonforme Bewirtschaftung der Wälder", wie Addendum

schreibt. Das dahinterstehende Gütesiegelinstitut gab aufgrund der

Vorwürfe an, nun Untersuchungen einzuleiten. Der schwedische Konzern

Ikea ging erst im Vorjahr die Selbstverpflichtung ein, bis 2020 nur

noch Holz von FSC-zertifizierten Betrieben zu verwenden, was den

Unmut mancher Waldbesitzer ohne dieses Siegel zur Folge hatte.

Die letzten Urwälder Europas

Die Waldkarpaten beherbergen einen Großteil der verbliebenen

Urwälder des europäischen Kontinents - und gerade dort sollen laut

der britischen NGO Rodungen während der gesetzlich geregelten

Ruhezeit für die dort lebenden Tierarten durchgeführt worden sein,

berichtete "Addendum". Einige der Fällungen soll ein ukrainisches

Unternehmen als Konzessionsnehmer der Staatsforste selbst

durchgeführt haben, andere eine regionale Forstgesellschaft, die

dann an die Firma weiter verkauft haben soll.

2018 sollen von der Firma rund insgesamt 3.800 Tonnen Holz an

einen Ikea-Produzenten in Rumänien verkauft worden sein, ein Teil

davon stamme aus den Karpaten. Die Firma in Rumänien stellt als

einer von rund 1.800 Zulieferern mehrere Sitzmöbel aus Holz für Ikea

her, der Rechercheplattform vorliegende Zolldaten würden zudem

beweisen, dass ein kleinerer Teil der Produktion auch direkt an Ikea

verkauft worden sei.

Untersuchungen geplant

"Addendum" schrieb weiter, dass die Ikea-Zentrale aufgrund der

Vorwürfe ein Gespräch mit einem firmeneigenen Forstexperten in die

Wege geleitet habe. Dieser habe jegliche Vorwürfe als "aus dem

Kontext gerissen" bezeichnet, es gebe "kein Indiz für illegalen

Einschlag oder anderes illegales Verhalten" - man vertraue FSC.

Fällungen während der Ruhezeiten wären zudem zum Teil auch erlaubt.

FSC wiederum soll in einer Stellungnahme gegenüber Earthsight

erst festgehalten haben, dass "die Ruheperiode auf alle Forstgebiete

angewendet wird, unabhängig der Verbreitung von Tieren". Gegenüber

"Addendum" wurde dann jedoch erklärt, dass dieses Gesetz "offen für

Interpretationen" sei, ein Einschlag daher erlaubt wäre und "die

Firma nichts falsch gemacht hat". Man würde nun aber Untersuchungen

einleiten, um Klarheit zu schaffen.