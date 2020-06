Erdbeer-Joghurt und Mohn sind die Eis-Trends für 2020

Mit coronabedingter Verspätung ist die Eissaison am heutigen Mittwoch offiziell eingeläutet worden. Neben Klassikern wie Schokolade, Vanille und Zitrone liegen heuer vor allem Erdbeerjoghurt und Mohn im Trend.

Endlich Hochsaison im Eissalon: Am Mittwoch fiel der offizielle Startschuss 2020 - mit Einschränkungen und Zuversicht. Neben Klassikern wie Schokolade, Vanille und Zitrone liegen heuer vor allem Erdbeer-Joghurt und Mohn im Trend. "Hiermit ist die Eissaison - schon lange - offiziell eröffnet'" scherzten die Branchenvertreter Andrew Nussbaumer und Luca Alberti bei einem Pressefrühstück in Wien.

Ursprünglich hätte der offizielle Startschuss bereits Mitte März fallen sollen. Nach dem Corona-Shutdown hoffen die heimischen Anbieter auf eine gute Restsaison. Mohn in allen Variationen steht 2020 im Fokus. "Speisen mit Mohn, aber auch Eiskreationen aus Mohn haben in Österreich eine lange Tradition", hieß es. "Neben Klassikern wie Schokolade, Vanille sowie den traditionellen Frucht- und Nusssorten wird es auch heuer wieder viele neue Eiskreationen zu probieren geben."

Neben handwerklichem Können möchte man auch die Kreativität unter Beweis stellen, unterstrichen Nussbaumer und Alberti. Letzterer bietet in seiner Gelateria auf der Praterstraße rund 25 Sorten an, darunter derzeit etwa das kunterbunte Einhorn und Topfen-Birne-Ingwer.

Lange Tradition

Heiß auf Eis ist man in Wien schon seit dem 19. Jahrhundert: Schon zu Monarchiezeiten kamen die ersten italienischen Erzeuger in die Donaumetropole und boten ihre kühlen Delikatessen feil. Heute gilt die Bundeshauptstadt als Ort mit der größten Eissalon-Dichte Europas, nicht selten wird noch nach alten Familienrezepten gearbeitet. Rund acht Liter (industrielles oder handwerklich hergestelltes) Speiseeis werden, Schätzungen zufolge, in Österreich pro Kopf vertilgt. Das entspricht etwa 64 Kugeln bzw. 21 Stanitzel oder Bechern mit drei Kugeln. Am meisten Beliebtheit erfreuen sich die Geschmacksrichtungen Erdbeere, Vanille, Schokolade, Cookies, Haselnuss, Mango, Pistazie, Stracciatella, Zitrone sowie Amarena. "Eis macht glücklich!", betonten die Experten.

Zum europäisches "Eis des Jahres" wurde 2020 Erdbeerjoghurt auserkoren: Dabei wird Joghurteis, seit den 70er-Jahren aus den Gelaterias nicht mehr wegzudenken, mit einer Erdbeersauce verstrudelt. Joghurteis erfreut sich immer größerer Beliebtheit und mittlerweile gibt es zahlreiche Eissalons, die sich auf Frozen Joghurts spezialisiert haben.

Bundesweit Lust auf die Spezialität machen sollen die "Kinder-Eiswochen" von 29. Juni bis 12. Juli sowie die "Mohn-Eiswoche" von 24. bis 30. August. Die heimischen Eissalonbetreiber übergaben wie jedes Jahr einen Spendenscheck an die St. Anna Kinderkrebsforschung.

(APA)