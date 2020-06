Nicht das Coronavirus selbst, sondern die überschießende Immunantwort ist zumeist verantwortlich für schwere Krankheitsverläufe. Einer der Gründe, warum Kinder seltener betroffen sind. Und auch die Blutgruppen könnten eine Rolle spielen.

Von den bisher 17.350 auf das Coronavirus positiv getesteten Personen in Österreich mussten rund zehn Prozent in einem Krankenhaus behandelt werden, hatten also per Definition einen schweren Krankheitsverlauf. 2,2 Prozent benötigten eine Intensivstation.