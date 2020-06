Adria-Fiasko für kroatischen Premier

Premier Andrej Plenković (Mitte) auf den Zuschauerrängen des Tennisturniers Adria-Tour in Zadar.

Obwohl sich Regierungschef Andrej Plenković bei der Adria-Tour in Zadar mit infizierten Tennis-Stars ablichten ließ, reist er weiter auf Wahlkampftour durch das Land.

Auch in Kroatien gehen Fehlschüsse meist im dümmsten Moment nach hinten los. Als willkommene Werbung für das eigene Land und die eigene Regierung hatte der kroatische Premierminister Andrej Plenković die „Adria Tour“ des Tennis-Weltranglisten-Ersten Novak Djoković nach Kräften unterstützt. Doch nach dem Abbruch des Tennisspektakels entpuppt sich das PR-Fiasko für den Chef der konservativen HDZ zunehmend als Bumerang: Vor der Parlamentswahl am 5. Juli gerät der um seine Wiederwahl bangende Regierungschef immer stärker in die Kritik.