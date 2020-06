Landeverbot für Flugzeuge aus Nordrhein-Westfalen

Wegen des Corona-Ausbruchs in Gütersloh verhängte Österreich Sofortmaßnahmen gegen das bevölkerungsreichste deutsche Bundesland.

Österreich reagierte rasch auf den Lockdown in zwei ostwestfälischen Landkreisen infolge eines Corona-Ausbruchs in einer Fleischfabrik in Gütersloh. Das Außenministerium sprach eine Reisewarnung für Nordrhein-Westfalen (NRW) aus, das bevölkerungsreichste deutsche Bundesland mit 18 Millionen Einwohnern. Und das Gesundheitsministerium verfügte knapp vor Ferienbeginn in NRW ein Landeverbot für Flugzeuge aus Düsseldorf, Köln-Bonn und Münster.

1500 Mitarbeiter haben sich in der Fleischfabrik angesteckt, die Beschränkungen betreffen 640.000 Menschen. Bis zum Wochenende soll feststehen, wie weit sich das Coronavirus verbreitet hat. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sprach von einem „klaren Pandemie-Risiko“, er bat jedoch deutsche Bundesländer wie Bayern oder Mecklenburg-Vorpommern Urlauber aus NRW nicht abzuweisen

USA weiter auf „schwarzer Liste“

NRW zählt neben der chinesischen Provinz Hubei und der Lombardei zu den drei Regionen, für die – neben 23 Staaten – eine Reisewarnung in Kraft ist. Auf der „schwarzen Liste“ von Ländern, die mit EU-Einreiseverbot belegt sind, bleiben wegen hoher Infektionszahlen weiter die USA, Brasilien und Russland.

Für Anfang nächster Woche stellt die EU die Veröffentlichung einer Liste mit Kriterien für die Lockerung der Reisebestimmungen in Aussicht. Parameter ist laut „New York Times“ die EU-Kennzahl von 16 Infizierten pro 100.000 Einwohnern über einen Zeitraum von zwei Wochen, die alle 14 Tage auf dem Prüfstand steht.

(Red.)