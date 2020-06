Kosovos Präsident Thaci wegen Kriegsverbrechen in Den Haag angeklagt

Präsident Thaci soll wegen Kriegsverbrechen in Den Haag der Prozess gemacht werden. Er hatte erst Mitte Juni seinen Rückzug aus allen politischen Ämtern angekündigt.

Der kosovarische Präsident Hashim Thaci wird wegen Kriegsverbrechen angeklagt. Das Kosovo-Sondergericht in Den Haag hat am Mittwoch bekannt gegeben, die Anklageschrift eingereicht zu haben. Diese sei „das Ergebnis langer Ermittlungen“. Gemeinsam mit weiteren Personen müsse er sich für „fast 100 Morde“ verantworten.

Thaci hatte erst Mitte Juni das Ende seiner politischen Karriere bekannt gegeben. Seine aktuelle Amtszeit als Staatsoberhaupt läuft im April 2021 ab. Der Zusammenhang mit der damals bevorstehenden Anklage liegt nahe - auch wenn der 52-Jährige keine Gründe für seine Entscheidung nannte. Thaci ist seit Kriegsende im Juni 1999 in der Politik des Kosovo aktiv.

Während des Kosovo-Krieges war Thaci politischer Direktor der Kosovo-Befreiungsarmee (UCK), der kosovo-albanischen Milizen, die um die Unabhängigkeit der damaligen südserbischen Provinz gegen die serbischen Sicherheitskräfte kämpften. Nach Kriegsende im Jahr 1999 gründete er die Demokratische Partei (PDK), an deren Spitze er bis 2016 stand.

Thaci, der von 1999 bis 2000 und von 2008 bis 2014 kosovarischer Ministerpräsident und danach von 2014 bis 2016 auch Außenminister war, führte bisher den Normalisierungsdialog mit Belgrad, der seit November 2018 allerdings auf Eis liegt. Der neue kosovarische Regierungschef Avdullah Hoti kündigte jedoch bereits an, künftig für den Dialog mit Belgrad zuständig zu sein. Die Wiederaufnahme der Gespräche wird noch im Juni erwartet, nachdem die kosovarische Regierung am vergangenen Wochenende alle Hindernisse für den serbischen Export in den Kosovo aufhob.

(Reuters/red)