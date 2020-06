Zu erfolgreich für Erdoğan: Haftstrafe für Oppositionelle

(c) STR / AP / picturedesk.com (STR)

Die CHP-Politikerin und Wahlkampfmanagerin Canan Kaftancıoğlu soll für zehn Jahre ins Gefängnis – wegen alter Tweets.

Die türkische Justiz musste lange suchen, aber schließlich wurde sie fündig. Ein Gericht in Istanbul will die Oppositionspolitikerin und Wahlkampfmanagerin Canan Kaftancıoğlu partout ins Gefängnis bringen. In Twitter-Kommentaren Kaftancıoğlus, die teilweise mehr als acht Jahre alt sind, wollen Berufungsrichter unwiderlegbare Beweise für Terrorpropaganda, Präsidentenbeleidigung und Volksverhetzung erkannt haben.